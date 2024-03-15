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Орбан у святковій промові закликав прихильників допомогти йому “окупувати Брюссель” на виборах цього літа

Угорський прем’єр порівнював ЄС з імперськими окупантами, а також назвав західний світ джерелом безкультур'я і руйнування.

Орбан у святковій промові закликав прихильників допомогти йому “окупувати Брюссель” на виборах цього літа
Віктор Орбан, Будапешт, 15 березня 2024
Фото: EPA/UPG

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан в черговий раз виступив з критикою ЄС і "західного світу", а також закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту влітку цього року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Орбан виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів.

В ній угорський прем’єр порівнював ЄС з імперськими окупантами, а також назвав західний світ джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", – сказав Орбан, звертаючись до натовпу, який, за даними агентства, звозили автобусами до Будапешта.

Очільник угорського уряду традиційно критикував імміграцію та права ЛГБТК+, а також апелював до національної гордості та суверенітету.

"Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину", – сказав Орбан, маючи на увазі де-факто столицю ЄС.

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель".

Нещодавно Орбан після зустрічі з Трампом заявив, що кандидат у США не дасть "жодної копійки" на війну в Україні у разі обрання. Угорський прем'єр вважає, що без допомоги Заходу Україна не вистоїть, і таким чином війна закінчиться. 

Згодом у Білому домі заявили, що бачать "ерозію демократії" в Угорщині. Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван від імені адміністрації розкритикував стан справ у країні-сусідці України.

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