Група інтелектуалів закликала політиків Європи домогтися відновлення територіальної цілісності України, – петиція

У відповідній петиції європейські інтелектуали, до яких приєднався професор Єльського університету Тімоті Снайдер, зазначили, що будь-який успіх Росії в Україні зміцнить і надихне керівництво РФ на продовження агресивної війни, а отже є прямою загрозою свободі і демократії в Європі.

Група європейських інтелектуалів створила петицію, у який, зокрема, закликала європейських політиків зробити відновлення територіальної цілісності України безпековою метою Євросоюзу.

“Ми, європейські громадяни, з глибоким занепокоєнням спостерігаємо за останніми подіями у війні проти України. Незважаючи на санкції та втрати, Росія суттєво відновлює людські та матеріальні ресурси. З іншого боку, Україні, яка мужньо бореться, не вистачає сучасної зброї та боєприпасів. У Сполучених Штатах все частіше лунають заклики до скорочення або навіть припинення поставок необхідного військового обладнання. Європейський Союз, незважаючи на всі свої обіцянки та економічну і політичну міць, зволікає зі своєю підтримкою”, – зазначили автори петиції.

Вони зауважили, що другим стовпом Європейського Союзу має бути співпраця у зовнішній політиці та політиці безпеки, але вже майже два роки російські ракети приземляються біля європейських міст, а мільйони нещасних біженців шукають допомоги у західних країнах.

“Володимир Путін неодноразово заявляв, що його довгострокова мета – відновити свою сферу впливу і домінування не лише в Україні, але й у країнах наших балтійських партнерів і, зрештою, у всій Східній і Центральній Європі. Якщо Європа допустить затяжний конфлікт, росіяни отримають стратегічну перевагу. Будь-який успіх Росії в Україні зміцнить і надихне керівництво Російської Федерації на продовження агресивної війни, а отже, є прямою загрозою свободі і демократії в Європі та її інтеграційним процесам”, – йдеться у петиції.

Її автори зазначають що захист незалежної і демократичної України – це боротьба за спільну безпеку.

“Тому ми з глибоким занепокоєнням закликаємо всіх європейських політиків взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової фінансової та матеріальної допомоги Україні, сприяти усуненню бюрократичних перешкод, що стоять перед оборонною промисловістю, і зробити відновлення територіальної цілісності України метою зовнішньої та безпекової політики ЄС”, – підсумовують автори петиції.

Тим часом верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель ввечері 14 березня після зустрічей у Вашингтоні заявив, що результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа. Таку заяву політик зробив на тлі прогнозів багатьох аналітиків щодо можливого великого російського наступу цього літа.