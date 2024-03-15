Росія збільшила рекрутинг іноземців на війну: обіцяє по $2000 і річні контракти

Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний з тим, що РФ стає все складніше мобілізувати власних громадян.

На пресконференції з полоненими найманцями з країн Глобального Півдня у Києві йшлося про випадки рекрутингу іноземців на війну проти українців. Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що серед окупантів є також громадяни Індії, але участі в конференції вони не взяли.

Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал проти рекрутингу.

Потік іноземних найманців збільшився після того, як закінчилися бійці "Вагнера" та колишні в'язні, що воювали в лавах "Шторм Z" та інших формуваннях.

Один із полонених іноземних найманців із Куби повідомив, що йому на місяць платили 250 000 рублів (близько $2000). Саме гроші були його мотивацією.

Інший розповів, що росіяни обіцяли платити 2000 доларів на місяць за контрактом на рік, а також дали одноразову виплату в 50 000 рублів. Що насправді нарахували він не може перевірити, бо немає доступу до рахунку.

Українська сторона поводиться із іноземними найманцями за всіма правилами поводження з військовополоненими. Потім вони мають отримати судові вироки.

Понад 270 окупантів уже здалися в рамках проєкту "Хочу жить", повідомив його речник Віталій Матвієнко.

Ще один із полонених повідомив, що про рекрутинг дізнався з постера, але думав, що це робота "охоронцем", а не на передовій. На передовій він провів "десь чотири дні" і бачив, що вони не були навчені воювати.