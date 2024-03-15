Росія збільшила рекрутинг іноземців на війну: обіцяє по $2000 і річні контракти

Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Активний рекрутинг іноземців пов'язаний з тим, що РФ стає все складніше мобілізувати власних громадян.
На пресконференції з полоненими найманцями з країн Глобального Півдня у Києві йшлося про випадки рекрутингу іноземців на війну проти українців. Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що серед окупантів є також громадяни Індії, але участі в конференції вони не взяли.
Найбільша кількість найманців – з Непалу, їхня кількість оцінюють у 15 000. Деякі країни, як Куба, зацікавлені в участі громадян у війні. Індія і Непал проти рекрутингу.
Потік іноземних найманців збільшився після того, як закінчилися бійці "Вагнера" та колишні в'язні, що воювали в лавах "Шторм Z" та інших формуваннях.
Один із полонених іноземних найманців із Куби повідомив, що йому на місяць платили 250 000 рублів (близько $2000). Саме гроші були його мотивацією.
Інший розповів, що росіяни обіцяли платити 2000 доларів на місяць за контрактом на рік, а також дали одноразову виплату в 50 000 рублів. Що насправді нарахували він не може перевірити, бо немає доступу до рахунку.
Українська сторона поводиться із іноземними найманцями за всіма правилами поводження з військовополоненими. Потім вони мають отримати судові вироки.
Понад 270 окупантів уже здалися в рамках проєкту "Хочу жить", повідомив його речник Віталій Матвієнко.
Ще один із полонених повідомив, що про рекрутинг дізнався з постера, але думав, що це робота "охоронцем", а не на передовій. На передовій він провів "десь чотири дні" і бачив, що вони не були навчені воювати.
- Міністерство закордонних справ Індії зверталося до Росії з проханням достроково відпустити їхніх громадян із російської армії. Ці люди записалися до окупантів на "допоміжні роботи". Звернення зробили після того, як індійська газета The Hindu повідомила, що близько 100 індійців були найняті в російську армію минулого року за контрактами, які триватимуть щонайменше один рік.
- Нещодавно Непал припинив видавати своїм громадянам дозволи на роботу в Росії та Україні після того, як щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в армії РФ. За даними СNN, близько 15 тисяч непальців воюють в Україні на боці РФ.
- У січні у лавах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донецької області помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнеровці”.