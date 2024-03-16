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На Харківщині "шахед" пошкодив об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей

У Золочеві російський "Іскандер-М" знищив гуртожиток та 4 атомобілі "швидкої".

На Харківщині "шахед" пошкодив об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Впродовж доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали: Амбарне, Строївка, Стрілеча, Дворічна, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка, Синельникове Харківської області. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі о 02:25 у с. Козача Лопань Харківського району зафіксували влучання "Шахеда" по території села. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Ще один ворожий безпілотник влучив у с. Охрімівка Чугуївського району. Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років.

Фото: Олег Синєгубов

Увечері 15 березня внаслідок обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району горіла господарча споруда. Без постраждалих. 

О 16:20 росіяни завдали ударів балістичною ракетою "Іскандер-М" по с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні. Знищено будівлю гуртожитку, чотири автомобілі бригади швидкої, чотири легкові автівки. Без постраждалих. 

Також росіяни скинули КАБ по с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

У ніч на 16 березня російська армія атакувала Харківщину двома безпілотниками типу "Shahed". Силам оборони вдалося знищити ворожі повітряні цілі.

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