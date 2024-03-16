Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Сили оборони знищили два "Шахеда", які атакували Харківщину

Росія атакувала Харківську область безпілотниками.

Уночі Сили оборони знищили два "Шахеда", які атакували Харківщину
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 16 березня російська армія атакувала Харківщину двома безпілотниками типу "Shahed". Силам оборони вдалося знищити ворожі повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БпЛА типу "Shahed" на Харківщині", – ідеться у повідомленні.

  • 15 березня російські окупаційні війська вдарили ракетами С-300 по Золочеву на Харківщині. У результаті обстрілу сталися пожежі у двох будівлях: пункті екстреної медичної допомоги та недобудованому гуртожитку. Крім того, вогнем були охоплені два авто екстреної медичної допомоги та два легкових автомобілі. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies