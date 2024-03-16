Уночі Сили оборони знищили два "Шахеда", які атакували Харківщину

У ніч на 16 березня російська армія атакувала Харківщину двома безпілотниками типу "Shahed". Силам оборони вдалося знищити ворожі повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БпЛА типу "Shahed" на Харківщині", – ідеться у повідомленні.