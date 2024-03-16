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США заявили, що обстріли Одеси пов'язані з "виборами" на окупованих територіях

Сполучені Штати заявляють, що ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України.

США заявили, що обстріли Одеси пов'язані з "виборами" на окупованих територіях
Фото: Скріншот з відео

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час виступу на засіданні Ради Безпеки назвала жорстокий обстріл Одеси 15 березня та "псевдовибори" на окупованих територіях України пов'язаними процесами.

Як передає Укрінформ, США вважають ці дві події частинами стратегії Кремля щодо захоплення українських земель. 

Дипломатка застосувала щодо дій Росії приказку "Якщо трапилося раз, це випадковість, двічі - збіг, тричі - закономірність". Йдеться про те, що РФ вже щонайменше втретє проводить фіктивне волевиявлення на окупованих українських землях: спершу незаконний референдум у Криму, потім "голосування" на півострові під час президентських виборів 2018 року і тепер знову нелегітимні "вибори".

Пані Томас-Грінфілд наголосила, що Сполучені Штати "ніколи не визнають претензій Росії на будь-яку територію України і однозначно засуджують продовження окупації".

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