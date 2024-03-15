Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині

Сьогодні, 15 березня, російська окупаційна армія завдала чергового удару по Сумській області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп.
На місці удару працюють всі необхідні служби.
Наслідки ракетного удару уточнюються.
- Вчора, 14 березня, внаслідок російських ударів на Сумщині поранення отримали 5 людей.