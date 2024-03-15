Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині

Уточнюється, що росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп.

“Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

Сьогодні, 15 березня, російська окупаційна армія завдала чергового удару по Сумській області.

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