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Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Сьогодні, 15 березня, російська окупаційна армія завдала чергового удару по Сумській області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп.

На місці удару працюють всі необхідні служби.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

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