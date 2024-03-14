Внаслідок російських ударів на Сумщині поранення отримали 5 людей

Сьогодні, 14 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 77 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 450 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни били з міномету, танку, артилерії та РСЗВ. У результаті обстрілу з РСЗВ отримала поранення людина.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли КАБами, ракетами з вертольоту, РСЗВ, артилерією, мінометами та дроном-камікадзе.

Середино-Будську громаду армія РФ обстріляла з міномету та дроном-камікадзе, поранення отримали 4 жителя громади.

По Хотінській громаді російські окупанти завдали ударів з артилерії та БМП, а по Миколаївській - з артилерії.

Зноб-Новгородську та Краснопільську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Есманьську - з мінометів та дроном-камікадзе.

По Шалигинській громаді російські військові вдарили з артилерії та скинули БпЛА гранати Ф-1. Також дрон-камікадзе атакували Миропільську громаду.

А Юнаківську громаду обстріляли з танку дроном-камікадзе.