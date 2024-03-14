Болгарія надіслала Україні бронетранспортери

Болгарія надіслала Україні обіцяні раніше бронетранспортери.
Про це повідомляє Novinite.
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв оголосив про успішне відправлення партії бронетранспортерів в Україну.
Операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня.
Вартість операції з транспортування техніки перевищила 170 тис. левів (близько 87 тис. євро).
Тагарєв визнав затримки у доставці допомоги, припустивши, що її можна було б здійснити на тиждень раніше, але не більше.
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У листопаді 2023 року парламент Болгарії схвалив передачу Україні бронетехніки. За це рішення проголосував 131 депутат. У грудні цю передачу ветував президент, але його вето вдалося обійти.
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На початку лютого Болгарія повідомила про старт відправки БТР. Ця техніка зберігалася на складах МВС країни.
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Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для потреб ЗСУ, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням оплатити транспортні витрати.