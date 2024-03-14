Болгарія надіслала Україні бронетранспортери

Болгарія надіслала Україні обіцяні раніше бронетранспортери.

Про це повідомляє Novinite.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв оголосив про успішне відправлення партії бронетранспортерів в Україну.

Операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня.

Вартість операції з транспортування техніки перевищила 170 тис. левів (близько 87 тис. євро).

Тагарєв визнав затримки у доставці допомоги, припустивши, що її можна було б здійснити на тиждень раніше, але не більше.