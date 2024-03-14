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Столтенберг: за два роки війни в Україні Росія втратила понад 350 тисяч військових

Україна довела, що російських військових можна перемогти.

Столтенберг: за два роки війни в Україні Росія втратила понад 350 тисяч військових
Генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 29 листопада 2023 р
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила 350 тисяч військових.

Таку заяву Єнс Столтенберг зробив на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Столтенберг підкреслив, що Україна своєю мужністю довела, що російських військових реально перемогти.

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат (вбитими та пораненими — ред.)", – додав він.

Генсек наві приклади успішних операцій ЗСУ в Чорному морі та в повітрі.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", – зазначив Столтенберг.

  • Раніше Генсек НАТО наголосив, що РФ задіяла майже всі свої сухопутні війська в агресивній війні проти України, тому Альянс не відчуває зараз військової загрози від Росії.
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