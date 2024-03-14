Атака РФ по Нікополю: постраждали шестеро людей, серед них діти

Російські війська влаштували терор Нікополю Дніпропетровської області. За добу ворог атакував район дронами-камікадзе, а також чотири рази накривав вогнем важкої артилерії.

Фото: Сергій Лисак

За інформацією очільника Дніпропетровської області Сергія Лисака, постраждали шестеро людей віком від 7 до 74 років.

"У місті пошкоджені майже десяток багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, господарська споруда. А ще два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечені авто і лінії електропередач", — зазначив Лисак.