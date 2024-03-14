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Атака РФ по Нікополю: постраждали шестеро людей, серед них діти

Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами та важкою артилерією.

Атака РФ по Нікополю: постраждали шестеро людей, серед них діти
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Російські війська влаштували терор Нікополю Дніпропетровської області. За добу ворог атакував район дронами-камікадзе, а також чотири рази накривав вогнем важкої артилерії. 

Фото: Сергій Лисак

За інформацією очільника Дніпропетровської області Сергія Лисака, постраждали шестеро людей віком від 7 до 74 років. 

"У місті пошкоджені майже десяток багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, господарська споруда. А ще два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечені авто і лінії електропередач", — зазначив Лисак. 

Фото: Сергій Лисак

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