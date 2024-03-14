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На 15 років сяде зрадник, який наводив удари по Дніпропетровській області

Зокрема, його цікавили місця базування реактивних артсистем HIMARS та високоточних гаубиць М777.

На 15 років сяде зрадник, який наводив удари по Дніпропетровській області
Агент ФСБ здавав позиції ЗСУ на Дніпропетровщині
Фото: СБУ

За ґратами 15 років проведе зрадник, який на Дніпропетровщині стежив за українською технікою, фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб’єктах у південній частині регіону і передавав дані ворогу.

Про це повідомили у СБУ.

"Зловмисник намагався виявити можливі бойові позиції артилерії ЗСУ на прифронтовій території області. Насамперед його цікавили місця базування реактивних артсистем HIMARS та високоточних гаубиць М777", – зазначили у спецслужбі.Також російський агент фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб’єктах у південній частині регіону.

Інформацію про ворожі "прильоти" зрадник відправляв окупантам для підготовки нових та коригування повторних ракетно-дронових ударів.

Зрадник наводив удари по Дніпропетровщині
Фото: СБУ
Зрадник наводив удари по Дніпропетровщині

Затримали ворожого агента у жовтні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна", – повідомили в СБУ. 

  • 12 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" росіянам позиції ЗСУ біля Авдіївки. За його наведенням росіяни планували здійснити ракетно-дронову атаку. Засудженим є безробітний мешканець Покровська, якого росіяни дистанційно залучили до співпраці навесні 2023 року через заборонену соцмережу "Одноклассники".
  • У Гайсині на Вінничині затримали ворожу агентку. Жінка виявилася дружиною колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. Зрадниця збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії.
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