На 15 років сяде зрадник, який наводив удари по Дніпропетровській області

За ґратами 15 років проведе зрадник, який на Дніпропетровщині стежив за українською технікою, фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб’єктах у південній частині регіону і передавав дані ворогу.
Про це повідомили у СБУ.
"Зловмисник намагався виявити можливі бойові позиції артилерії ЗСУ на прифронтовій території області. Насамперед його цікавили місця базування реактивних артсистем HIMARS та високоточних гаубиць М777", – зазначили у спецслужбі.Також російський агент фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб’єктах у південній частині регіону.
Інформацію про ворожі "прильоти" зрадник відправляв окупантам для підготовки нових та коригування повторних ракетно-дронових ударів.
Затримали ворожого агента у жовтні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області.
"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна", – повідомили в СБУ.
- 12 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" росіянам позиції ЗСУ біля Авдіївки. За його наведенням росіяни планували здійснити ракетно-дронову атаку. Засудженим є безробітний мешканець Покровська, якого росіяни дистанційно залучили до співпраці навесні 2023 року через заборонену соцмережу "Одноклассники".
- У Гайсині на Вінничині затримали ворожу агентку. Жінка виявилася дружиною колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. Зрадниця збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії.