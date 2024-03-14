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Росіяни обстріляли багатоквартирний будинок у середмісті Херсона

Ворожий боєприпас влучив у житловий будинок в центрі Херсона, де перебувала жінка.

Росіяни обстріляли багатоквартирний будинок у середмісті Херсона
Фото: ДСНС України

Російські окупанти поцілили у житловий будинок в центрі Херсона, де перебувала літня жінка. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

"армія рф знову атакувала Херсон. Сьогодні вдень російські війська обстріляли центральну частину міста. Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок, де в цей час знаходилась жінка. На щастя, вона не постраждала", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, а також надали психологічну допомогу постраждалій.

  • Внаслідок ворожих обстрілів цієї ночі у Херсонській області поранено трьох людей. Під обстрілами опинилися Берислав, Дудчани, Шевченківка, Хрещенівка, Золота Балка, Дніпровське, Янтарне, Львове, Степанівка, Станіслав, Садове, Тягинка, Чайкине, Одрадокам'янка та Херсон.
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