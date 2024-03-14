Росіяни обстріляли багатоквартирний будинок у середмісті Херсона

Ворожий боєприпас влучив у житловий будинок в центрі Херсона, де перебувала жінка.

Російські окупанти поцілили у житловий будинок в центрі Херсона, де перебувала літня жінка.

Про це повідомили у ДСНС України.

"армія рф знову атакувала Херсон. Сьогодні вдень російські війська обстріляли центральну частину міста. Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок, де в цей час знаходилась жінка. На щастя, вона не постраждала", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, а також надали психологічну допомогу постраждалій.