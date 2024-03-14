У новому відео проєкту "Український Свідок" - 109 ОбрТрО (окрема бригада тероборони Донецької області) на рубежах Авдіївського напрямку. Хлопці показали, як вони відпрацьовують з СПГ-9 по російських спостережних пунктах та бліндажах.

Як раз в цьому районі рухаються російські колони техніки в бік Авдіївки.

Військовослужбовець бригади із позивним “Тоха” розповів про бої на цьому напрямку. “Наші цілі тут — це ВОП (взводно-опорні пункти), СП (спостережні пункти), піхота, бліндажі, — каже він. — Тут багато представників “ДНР”. Це жителі Горлівки, Макіївки, Донецька, минулої весни ми брали їх у полон”.

Побратим “Тохи” із позивним “Лис” — з тимчасово окупованої Горлівки. “Востаннє я був вдома у 2014 році, — каже він. — Я вчився у КНУТД (Київський Національний Університет Технологій та Дизайну), університет закінчував вже в окопах. Я сказав, що служу, і сесію мені закрили автоматом».

“Тоха” каже, що на фронті людей бракує. “Не вистає тих, хто у спортзалах, — розповідає він. — Ми закінчимось — і ворог прийде у Дніпро та Київ».

СПГ-9 “Спис” — радянський станковий протитанковий гранатомет. Був прийнятий на озброєння у 1963 році.

СПГ — це радянська зброя, проте вона має свої переваги. “Спис” може стріляти і кумулятивними, і осколковими снарядами, — розповідає “Тоха”. — Ще й мінами 73 мм”.