СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці 109 ОбрТрО показали, як відпрацьовують з СПГ-9 по російських спостережних пунктах та бліндажах на Авдіївському напрямку

"Бачимо поганців — прилітає карма".

Бійці 109 ОбрТрО показали, як відпрацьовують з СПГ-9 по російських спостережних пунктах та бліндажах на Авдіївському напрямку

У новому відео проєкту "Український Свідок" - 109 ОбрТрО (окрема бригада тероборони Донецької області) на рубежах Авдіївського напрямку. Хлопці показали, як вони відпрацьовують з СПГ-9 по російських спостережних пунктах та бліндажах. 

Як раз в цьому районі рухаються російські колони техніки в бік Авдіївки.

Військовослужбовець бригади із позивним “Тоха” розповів про бої на цьому напрямку. “Наші цілі тут — це ВОП (взводно-опорні пункти), СП (спостережні пункти), піхота, бліндажі, — каже він. — Тут багато представників “ДНР”. Це жителі Горлівки, Макіївки, Донецька, минулої весни ми брали їх у полон”.

Побратим “Тохи” із позивним “Лис” — з тимчасово окупованої Горлівки. “Востаннє я був вдома у 2014 році, — каже він. — Я вчився у КНУТД (Київський Національний Університет Технологій та Дизайну), університет закінчував вже в окопах. Я сказав, що служу, і сесію мені закрили автоматом».

“Тоха” каже, що на фронті людей бракує. “Не вистає тих, хто у спортзалах, — розповідає він. — Ми закінчимось — і ворог прийде у Дніпро та Київ».

СПГ-9 “Спис” — радянський станковий протитанковий гранатомет. Був прийнятий на озброєння у 1963 році.

СПГ — це радянська зброя, проте вона має свої переваги. “Спис” може стріляти і кумулятивними, і осколковими снарядами, — розповідає “Тоха”. — Ще й мінами 73 мм”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies