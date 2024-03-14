Чому варто укласти декларацію з сімейним лікарем чи лікаркою за місцем проживання? Розповідаємо про переваги

За понад два роки повномасштабної війни чимало людей переїхали на нове місце проживання і не мають доступу до своїх сімейних лікарів та лікарок. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, як укласти нову декларацію, аби отримувати медичні послуги швидко й доступно.

Питання, пов’язані зі здоров’ям — важливі. Люди, що змінили своє місце проживання через війну росії проти України повинні мати швидкий та якісний доступ до медичних послуг. Чимало українців та українок втратили зв'язок зі своїми сімейними лікарями та лікарками й хочуть укласти декларації з іншими медиками та медикинями. Як це зробити? Та які переваги підписаної декларації? На ці та інші питання відповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Декларація і лікарняний лист, у чому зручність?

Скажімо, вам треба отримати лікарняний, а у вас немає сімейного лікаря чи лікарки, або ж ви втратили зв'язок, бо переїхали до іншого населеного пункту. Тут є два варіанти дій. Перший — звернутись до чергового лікаря чи лікарки медичного закладу. Але це не завжди зручно, оскільки до таких спеціалістів чи спеціалісток переважно черги, а графік їхнього прийому — «плаваючий». Натомість є другий і набагато швидший варіант — укласти декларацію з новим сімейним лікарем чи лікаркою в обраній вами медичній установі.

Анулювання старої декларації

Якщо ви обрали нового медика чи медикиню і хочете укласти з ним чи нею нову декларацію, для цього потрібен паспорт та ідентифікаційний код (оригінал чи копія). Після укладання стара декларація більше не дійсна, тож ніякі додаткові дії для «розривання» не потрібні. Рекомендації, як правильно обирати сімейного лікаря чи лікарку і на що потрібно звертати увагу розлогіше читайте тут.

«Мій сімейний лікар чи лікарка консультує телефоном» — коли це дійсно ефективно?

Ви змінили своє місце проживання і всі питання по здоров’ю обговорюєте з сімейним лікарем чи лікаркою телефоном, через відеозв'язок чи у месенджерах? Це прекрасна ініціатива. Але вона малоефективна, коли, наприклад, знадобиться очний прийом. Здебільшого це стосується людей з хронічними захворюваннями, яких періодично має оглядати сімейний лікар чи лікарка, аби контролювати їхній стан. Тож, змінивши місце проживання, краще укласти декларацію з новим лікарем чи лікаркою, які матимуть можливість оглянути вас наживо і дати рекомендації щодо обстежень та лікування.

Направлення і сімейна медицина, у чому зручність?

Отримати направлення на додаткові обстеження у сімейного лікаря чи лікарки простіше, ніж у чергового медика чи медикині. Уклавши чи переуклавши декларацію, ви зможете не лише швидко отримати направлення на рентгенологічні та ультразвукові дослідження та аналізи, а й матимете доступ до безоплатних щеплень, які необхідні для запобігання інфекційним хворобам. З Національним календарем профілактичних щеплень можна ознайомитись у цьому дописі.

ВІЛ, гепатити, туберкульоз та важливість у цих станах сімейної медицини

Саме сімейний лікар чи лікарка найчастіше виявляють під час профілактичних оглядів ВІЛ, гепатити та туберкульоз. Крім того, укладена декларація забезпечує безоплатні тести на ВІЛ та вірусні гепатити. Сімейні лікарі та лікарки також нададуть якісну профілактику туберкульозу за допомогою щеплення, спеціального опитування та, за потреби, флюорографії, які також є безоплатними, якщо у вас укладена декларація.

Серцево-судинні хвороби та кабінет сімейного лікаря чи лікарки

З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України, «помолодшали» випадки інфарктів та інсультів. Важливо кожному й кожній щороку обстежуватись на ці хвороби, виявляти їхні ранні прояви, дізнаватись більше про профілактику та лікувати наслідки. Укладена декларація допоможе отримати цілу низку безоплатних обстежень, які спрямовані запобігати прогресуванню хвороб серцево-судинної системи.

Ваш сімейний лікар чи лікарка чекають на вас. Вам залишилось укласти з ним чи нею декларацію й отримувати безоплатні медичні послуги, що допоможуть бути здоровими. Ще більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» у фейсбуці, інстаграмі, вайбері та дивіться у ютубі.

Матеріал створено для HealthLink.Recovery за фінансової підтримки БО «100% ЖИТТЯ» в рамках реалізації проєкту «HealthLink: Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ініціатива HealthLink.Recovery спрямована на розширення медичних послуг у постраждалих від повномасштабного вторгнення регіонах.