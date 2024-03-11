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Коли НАТО розгорне тренувальні місії в Україні?

У той час, поки багато уваги з боку західних політиків було залучено до форми резонансних заяв президента Франції Макрона щодо можливого направлення військ НАТО в Україну, зміст ідеї про можливе збільшення військової присутності Альянсу в Україні прояснив чеський президент Петр Павел.

Ілюстративне фото: військові навчання НАТО
Фото: EPA/UPG
Ілюстративне фото: військові навчання НАТО

Павел, який у минулому обіймав найвищу військову посаду в НАТО — був главою військового комітету Альянсу – на відміну від «чистих» політиків має необхідні компетенції для визначення реалістичності тих чи інших кроків НАТО в Україні.

Тому він:

а) підтримав зусилля Макрона щодо збільшення простору стратегічної невизначеності кордонів можливого збільшення європейської військової допомоги Україні у війні проти Росії («Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні; ми самі вирішуємо, яку форму допомоги Україні ми виберемо»);

б) окреслив формати практичного розширення присутності НАТО в Україні вже найближчим часом.

Перш за все, за словами чеського президента, він «за пошук нових варіантів, включно з дебатами про потенційну присутність в Україні». Але при цьому необхідно чітко розрізняти розгортання в Україні бойових військ країн НАТО і можливе залучення військ до певної «допоміжної» діяльності, в якій НАТО вже має досвід.

«Слід пам\'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча і в набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько 1000 осіб», – резонно нагадав Павел.

Дійсно, з точки зору міжнародних правових норм і Статуту ООН інші країни (у тому числі й ті, які є членами НАТО) мають повне право надати допомогу жертві агресії Україні на її території. Тому й деякі європейські союзники України наразі обговорюють варіант того, щоб замість тренування українських солдатів на території країн-членів НАТО і перекидання тисяч військових до Польщі чи Чехії, було б набагато логічніше перекинути кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів. Тим більше, що є вже десятирічний досвід роботи такої тренувальної місії НАТО в нашій країні.

Можливо, певний прогрес у цьому напрямку буде досягнутий під час візиту до Києва президента Франції Макрона, який запланований на найближчі тижні.

У разі реалізації рішення про розміщення військових інструкторів НАТО в Україні мережа таких тренувальних центрів Альянсу по формі буде нагадувати мережу із 12 баз ЦРУ, які вже вісім років функціонують в Україні. І про які лише два тижні тому докладно написала американська The New York Times.

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
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