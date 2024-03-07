Макрон обговорював Україну з лідерами французьких партій. Вони занепокоєні через його політику "безмежної" підтримки Києва

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із лідерами партій підтримку України. За словами політиків, що брали участь у зустрічі, президент сказав, що підтримці України "немає меж", пише Le Monde.

Президент праворадикального "Національного об'єднання" Джордан Барделла після заходу з Макроном заявив, що він "дуже занепокоєний" такою позицією. Те саме повторив і лідерів французьких комуністів Фаб'єн Руссель, який сказав, що позиція Франції змінилася: "більше немає червоних ліній, немає більше обмежень".

"Роль Франції полягає в тому, щоб встановлювати червоні лінії. З того моменту, як ми розглядаємо гіпотезу відправки французьких солдатів і солдатів французької армії, у будь-якому випадку, ми робимо цю гіпотезу відомою, для ядерної держави, якою є Росія, це безвідповідально і надзвичайно небезпечно для світового миру", – розкритикував слова президента Барделла.

Президент Les Républicains Ерік Сіотті також засудив "невідповідну, недоречну, навіть безвідповідальну" позицію, яка "ізолювала нашу країну".