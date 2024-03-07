Макрон обговорював Україну з лідерами французьких партій. Вони занепокоєні через його політику "безмежної" підтримки Києва

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із лідерами партій підтримку України. За словами політиків, що брали участь у зустрічі, президент сказав, що підтримці України "немає меж", пише Le Monde.
Президент праворадикального "Національного об'єднання" Джордан Барделла після заходу з Макроном заявив, що він "дуже занепокоєний" такою позицією. Те саме повторив і лідерів французьких комуністів Фаб'єн Руссель, який сказав, що позиція Франції змінилася: "більше немає червоних ліній, немає більше обмежень".
"Роль Франції полягає в тому, щоб встановлювати червоні лінії. З того моменту, як ми розглядаємо гіпотезу відправки французьких солдатів і солдатів французької армії, у будь-якому випадку, ми робимо цю гіпотезу відомою, для ядерної держави, якою є Росія, це безвідповідально і надзвичайно небезпечно для світового миру", – розкритикував слова президента Барделла.
Президент Les Républicains Ерік Сіотті також засудив "невідповідну, недоречну, навіть безвідповідальну" позицію, яка "ізолювала нашу країну".
- Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому, і відтоді в європейських столицях не припиняються викликані цими словами дискусії. Більшість країн ЄС уже сказала, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.
- Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав у середу, що він вдячний за дискусію, яку ініціював Макрон, додавши, що "нічого не можна знімати" з обговорення.
- Сам Макрон, коментуючи згодом свої ж слова, зазначив, що зроблена заява була спланованою.
- Президент України Володимир Зеленський говорив, що Макрон не обговорював із ним ймовірність відправлення військ, натомість обіцяв підняти з іншими лідерами тему нових ініціатив для допомоги українцям.
- Україна завжди наголошувала, що чужа армія їй не потрібна – потрібно озброїти всім необхідним свою, і саме на таку підтримку країна очікує.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – в тексті "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".