Прем'єрка Естонії вважає, що не можна виключати з обговорень можливість відправлення західних військ в Україну

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну. Про це вона сказала в ефірі подкасту Politico.
Коментар Каллас пролунав на тлі заяви французького президента Еммануеля Макрона щодо наявності обговорень можливої відправки військ НАТО в Україну. Його слова викликали резонанс серед інших лідерів західного світу, після чого очільники країни один за одним почали заперечувати можливість допомоги українцям військами.
У коментарі Politico Каллас сказала, що лідерам потрібно проводити обговорення за закритими дверми. Це стосується і обговорень того, як іще по-новому можна допомогти Україні.
"Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо Росії, що ми не виключаємо різних речей", – сказала вона.
У той час як більшість країн виключили відправку військ в Україну, включно з Німеччиною, Великою Британією та США, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав у середу, що він вдячний за дискусію, яку ініціював Макрон, додавши, що "нічого не можна знімати" з обговорення.
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Відправлення військ в України: чому про це говорять
- 26 лютого у Парижі Макрон зібрав близько 20 лідерів країн задля обговорення подальшої підтримки України, що продовжує стикатися з безперервним тиском окупантів на різних напрямках фронту та зазнає повітряних атак у тилу.
- Тему відправленні військ європейців вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну".
- Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Він повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому".
- Лідери європейських країн запевняють, що відправляти свої війська воювати за українців не збираються. Німецький канцлер Олаф Шольц категорично заявив, що "сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде". Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс свої війська не відправлятиме, але для ініціатив окремих країн блоку згода всіх держав-членів не потрібна.
- Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україні іноземні війська не потрібні – потрібна сучасна зброя.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – в тексті "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан".
- Президент Зеленський 28 лютого, коментуючи слова Макрона, сказав, що особисто йому французький президент не говорив про можливість відправлення іноземних військ. Макрон обіцяв Зеленському підняти тему нових ініціатив щодо підтримки українців, а потім поділитися результатам обговорення під час візиту до Києва.