​На Донеччині двоє військових привласнили понад 3 тонн продтоварів для ЗСУ

Продукти вони збували місцевому підприємцю за заниженою ціною.

Працівники Держбюро розслідувань скерували до суду обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які привласнювали та розпродавали продукти, призначені для однієї з військових частин Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що начальник продовольчого складу військової частини та керівник їдальні занижували у документах залишки продовольства. Привласнені продукти вони збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною.

"Так з квітня до вересня 2023 року зловмисники «списали» понад 3 тонни харчів, зокрема м’ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олія, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам з території частини", - зазначили в ДБР.

Під час чергової спроби продажу продовольства затримали начальника їдальні військової частини. У ході обшуків правоохоронці вилучили вкрадені продукти та службову документацію, яка доводить проведення оборудки.

Двоє фігурантів обвинувачуються у привласненні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.