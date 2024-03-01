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​На Донеччині двоє військових привласнили понад 3 тонн продтоварів для ЗСУ

Продукти вони збували місцевому підприємцю за заниженою ціною.

​На Донеччині двоє військових привласнили понад 3 тонн продтоварів для ЗСУ
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань скерували до суду обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які привласнювали та розпродавали продукти, призначені для однієї з військових частин Донецької області. 

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що начальник продовольчого складу військової частини та керівник їдальні занижували у документах залишки продовольства. Привласнені продукти вони збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною.

"Так з квітня до вересня 2023 року зловмисники «списали» понад 3 тонни харчів, зокрема м’ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олія, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам з території частини", - зазначили в ДБР.

Під час чергової спроби продажу продовольства затримали начальника їдальні військової частини. У ході обшуків правоохоронці вилучили вкрадені продукти та службову документацію, яка доводить проведення оборудки.

Двоє фігурантів обвинувачуються у привласненні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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