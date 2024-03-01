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Уночі Росія випустила по Україні п'ять ракет С-300 та чотири "шахеди"

Усі дрони сили ППО збили в межах Харківської та Дніпропетровської областей.

Уночі Росія випустила по Україні п'ять ракет С-300 та чотири "шахеди"
Фото: скрин відео

Уночі сили протиповітряної оборони збили чотири російських безпілотники типу "Shahed".

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Ворог атакував Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області та чотирма ударними БпЛА типу "Shahed" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ, РФ).

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено чотири "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Сили оборони ліквідували ще 920 окупантів та три ворожих літаки.

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