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На Полтавщині вночі стався землетрус магнітудою 3,6

За класифікацією землетрусів цей належить до ледве відчутних.

На Полтавщині вночі стався землетрус магнітудою 3,6

У ніч на 1 березня в Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус амплітудою 3,6.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу розташований у Решетилівському районі Полтавської області, на захід від м. Полтава, на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", – йдеться в повідомленні.

Подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися й раніше, зокрема останні з них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7.

Нагадаємо, в жовтні минулого року жителі Закарпатської області, зокрема Ужгорода, відчули землетрус. Магнітуда склала 4,9 балів. Епіцентр землетрусу був у Словаччині, поблизу кордону із Україною та Польщею, на глибині 10 км.

А в серпні 2023 Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Балківці у Чернівецької області. Магнітуда землетрусу становила 1,6, глибина – 7 км.

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