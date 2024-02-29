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Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини

Одна людина отримала поранення.

Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини
Наслідки російського удару по Сумщині (архівне фото)
Фото: ДСНС Сумської області

Сьогодні, 29 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 157 вибухів.

Внаслідок російського обстрілу з артилерії у Ворожбянській громаді отримала травми одна людина. Також загорілись складські приміщення виробничого підприємства.

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По Юнаківській громаді окупанти вдарили з РСЗВ, артилерії, мінометів та безпілотниками. 

Краснопільську та Середино-Будську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів.

Також з мінометів росіяни завдали ударів по Хотінській, Білопільській та Великописарівській громадам.

Окупаційні війська завдали артилерійських ударів по Зноб-Новгородській та Шалигинській громадам. 

Дружбівську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ.

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