Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини

Сьогодні, 29 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 157 вибухів.

Внаслідок російського обстрілу з артилерії у Ворожбянській громаді отримала травми одна людина. Також загорілись складські приміщення виробничого підприємства.

По Юнаківській громаді окупанти вдарили з РСЗВ, артилерії, мінометів та безпілотниками.

Краснопільську та Середино-Будську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів.

Також з мінометів росіяни завдали ударів по Хотінській, Білопільській та Великописарівській громадам.

Окупаційні війська завдали артилерійських ударів по Зноб-Новгородській та Шалигинській громадам.

Дружбівську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ.