Парламент розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня, - Костенко

Орієнтовну таблицю правок нардепи будуть розглядати не раніше 5 березня.

Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів у коментарі Укрінформу про ситуацію із розглядом законопроєкту про мобілізацію у парламенті.

Він розповів, що секретаріат комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки підготує орієнтовну таблицю правок. Її нардепи будуть розглядати не раніше 5 березня.

“З урахуванням цього, прогнозуємо, що голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня", – зазначив нардеп, полковник СБУ Роман Костенко (фракція "Голос").

Що відбувається з законом про мобілізацію