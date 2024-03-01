Як би тяжко зараз не було, не здавайтесь!

Жоден лікар, який спостерігав за мною під час вагітності, не очікував на такий результат. Бо вагітність двійнею - це діагноз (так казали всі, хто вів мою вагітність). Хлопці прекрасно розвивались. Розвиток йшов, як в підручнику про відмінника до року життя. Давид, який народився другим і мав при народженні вагу 3250, переганяв в розвитку Остапа, який народився першим з вагою 3050. Їх ріст та розвиток, хоча в сімʼї було троє дітей - то був суцільний екстаз. Я спостерігала, як вони росли просто з шаленим рівнем ендорфінів в крові.

У 40 років, після багаторічного лікування безпліддя, я народила двійню. Вистраждану, довгоочікувану, доношену двійню хлопців. Кожен більше, ніж 3 кг щастя.

Фото: Сергей Нужненко

А потім прийшов ковід і перший локдаун. Десь в середині квітня, за 2 тижні, Давид з прекрасно розвиненої дитини перетворився на овоч, який лежав на підлозі і дивився в одну точку. Він перестав ходити, реагувати на будь-кого, їсти. Ми обдзвонювати всі лікарні. Все було зачинено. Спеціалістів викликали через такі еверести, що і уявити неможливо.

В якийсь з моментів нас відправили в Павлівську лікарню до дитячих психіатрів. Головний психіатр України та її заступник, подивившись на мою дитину, видали 2 офіційних документи з діагнозом F84.0. Це добре, що ви не знаєте, що це. Це тяжкий дитячий аутизм. Рекомендації були наступні: оформлювати інвалідність та приймати нейролептики. Все.

Я памʼятаю, як мені в спину кричав лікар: «Не йдіть на МРТ, не мучайте дитину! Змиріться!»

Я була в тяжкій депресії. Практично не спала, а коли провалювалася в сон, при пробудженні з рівня підсвідомості випливало: «це сон, зі моєю дитиною такого не могло статись».

В якийсь з днів, які я 24/7 проводила з дитиною, я взяла себе в руки і сказала: «Я не здамся. Все, що я можу зробити, я зроблю. Я не дозволю зламати мене і мою дитину. Якщо буде треба, я зміню світ заради нього».

І почався марафон довжиною вже 4 роки як. І це ще не кінець. Щоденна праця. Ліки, лікарі, логопеди, неврологи, дефектологи, гроші, гроші, гроші. І так щодня. Щодня. Щогодини. Йшла боротьба за дитину. Я записувала кожен новий звук. Кожне нове досягнення. Я забила на роботу і просто робила щоденний подвиг, який називався: як при трьох дітях, витягнути дитину з аутичного спектра.

Ми майже впорались. Але прийшла війна. Діти виїхали. Давид скотився в такий аут, що мені хотілось кричати в стелю від болю. Я повернула дітей в країну заради Давида. Це було ще те рішення. Поставити під загрозу життя трьох дітей чи втратити одного. Я ворогу не побажаю бути перед таким вибором.

Діти повернулись, і почалось все те саме: лікарі, ліки, логопеди, дефектологи та гроші, гроші, гроші.

І ось, коли приходячи додому і обіймаючи свою дитину, я вкотре чую: «Мамочко, я тебе люблю», чомусь я згадую слова лікаря: «Дай Бог, щоб ваша дитина світ по картинках розрізняла».

До чого я це все? Як би вам тяжко зараз не було. Але не здавайтесь, ніколи не здавайтесь. Давид вам це абсолютно точно підтвердить.