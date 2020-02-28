Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" начинает закупать лекарства по бюджетным программам Минздрава

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) начинает закупку лекарств по бюджетным программам Министерства здравоохранения. Предприятию передаются 14 из 38 направлений закупок лекарственных препаратов и медицинских товаров, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что привлечение МЗУ позволит снять с Министерства здравоохранения не свойственную ему функцию закупок.

Госпредприятие будет проводить закупки:

химиотерапевтических препаратов, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкобольных;

лекарств и медтоваров для лечения детей, больных онкологией или онкогематологическими заболеваниями (кроме реагентов и расходных материалов);

для взрослых и детей больных, гемофилией типа А, В или болезнью Виллебранда;

лекарств и медтоваров для учреждений здравоохранения для обеспечения лечения больных сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями;

для граждан, которые страдают идиопатической семейной дистонией, спастической кривошеей, идиопатической рото-лицевой дистонией;

медпрепаратов для больных рассеянным склерозом;

препаратов для неотложной помощи при кровотечениях;

реактивов для проведения скрининга новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотериоз, муковисцидоз и адреногенитальный синдром;

препаратов для лечения дыхательных расстройств новорожденных;

медикаментов и мелкого лабораторного инвентаря для лечения бесплодия женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий;

для больных ДЦП детей;

антирезусного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных;

для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей.

Госпредприятие будет реализовать полный цикл закупки.

Напомним, украинцы с 1 апреля будут получать бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг.

"Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев – они уже заплатили за медицинскую помощь со своих налогов", – сообщил премьер.