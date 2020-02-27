Глава ВОЗ призвал страны мира к быстрой и агрессивной реакции на коронавирус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны к агрессивным мерам против коронавируса COVID-19.

Об этом он сказал на брифинге в четверг.

Гебрейесус отметил, что за последние два дня в Китае зарегистрировали меньше новых случаев болезни, чем в остальном мире. По его словам, это решающий момент.

"За последние 24 часа семь стран сообщили о первых случаях болезни: Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Норвегия, Пакистан и Румыния. Мое обращение к каждой из этих стран следующее: это ваше окно возможностей. Если вы будете действовать агрессивно, вирус можно будет сдержать. Можно предотвратить болезни людей. Можно спасти жизни. Поэтому мой совет этим странам - действовать быстро", - сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что эпидемии в Иране, Италии и Южной Корее показывают, на что способен этот вирус.

"Но вирус - не грипп. Правильными мерами его можно сдержать", - сказал глава ВОЗ.

В качестве пример он привел Китай, где эпидемия замедляется, а также Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Россию, Шри Ланку и Вьетнам. Там были случаи заражения, но вирус не распространился.

"Каждая из этих стран отличается. И каждая из них показывает, что агрессивные, ранние меры могут предотвратить передачу до того, как вирус закрепится", - сказал Гебрейесус.

Напомним, что в Украине коронавирус пока не фиксировали, но четыре украинца заразились им на круизном лайнере, который находится в Японии, а еще одна украинка - в Италии.