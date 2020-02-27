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Ни у кого из 89 находящихся на обсервации в Новых Санжарах не нашли коронавирус

Следующий забор биоматериала для анализа проведут 1 марта. 

Ни у кого из 89 находящихся на обсервации в Новых Санжарах не нашли коронавирус
Фото: ngu.gov.ua

Ни у кого из 89 эвакуированных из Китая и находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей не нашли коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, COVID-19 не обнаружили. 

"Первую партию биоматериала передали самолетом в Киев 22 февраля. Следующий забор биологического материала у эвакуированных – 1 марта, в воскресенье", – добавили в СНБО.

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. 

В ночь на 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. Правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков. 

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