Ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

Министерство здравоохранения во вторник, 25 февраля, обнародовало видеоматериалы об алгоритме действий в случае подозрения на инфицирование коронавирусом COVID-19.

На сайте Минздрава опубликованы два мультипликационных фильма, которые рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься.

Прежде всего, украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта и так далее.

Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно обрабатывать мясные продукты.

Как сообщалось, ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

24 февраля Кабмин усилил меры безопасности для предотвращения коронавируса в Украине.