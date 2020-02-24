Кабмин усилил меры безопасности для предотвращения коронавируса в Украине

Кабинет министров усилил меры безопасности для предотвращения занесения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания оперативного штаба.
Согласно решению правительства, с 20:00 24 февраля у всех, кто будет приезжать из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, будут проверять уровень температуры тела.
Температурный скрининг будет проводиться для всех пассажиров в основных аэропортах Украины, а также начиная с 8:00 25 февраля для путешествующих через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Впоследствии такой же режим будет работать и на остальных пограничных пунктах.
"Медицинская система Украины абсолютно готова к оказанию помощи тем, у кого вдруг обнаружатся симптомы болезни.
Подготовлены соответствующие инфекционные бригады - они снабжены всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими средствами", - заявил глава Кабмина.
Ранее сообщалось, что 24 февраля Всемирная организация здравоохранения передала Украине тест-систему, рассчитанную на 900 испытаний на наличие коронавируса COVID-19.
Кроме того, ранее Украина также закупила тест-систему на 90 образцов, ее использовали для трех испытаний (ни один случай коронавируса не подтвердился). Таким образом, осталось еще 987 тестов.