Кабмин усилил меры безопасности для предотвращения коронавируса в Украине

Гончарук уверен, что медицинская система Украины "абсолютно готова" к оказанию помощи людям с симптомами COVID-19.

Кабинет министров усилил меры безопасности для предотвращения занесения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания оперативного штаба.

Согласно решению правительства, с 20:00 24 февраля у всех, кто будет приезжать из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, будут проверять уровень температуры тела.

Температурный скрининг будет проводиться для всех пассажиров в основных аэропортах Украины, а также начиная с 8:00 25 февраля для путешествующих через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье. Впоследствии такой же режим будет работать и на остальных пограничных пунктах.

"Медицинская система Украины абсолютно готова к оказанию помощи тем, у кого вдруг обнаружатся симптомы болезни.

Подготовлены соответствующие инфекционные бригады - они снабжены всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими средствами", - заявил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что 24 февраля Всемирная организация здравоохранения передала Украине тест-систему, рассчитанную на 900 испытаний на наличие коронавируса COVID-19.

Кроме того, ранее Украина также закупила тест-систему на 90 образцов, ее использовали для трех испытаний (ни один случай коронавируса не подтвердился). Таким образом, осталось еще 987 тестов.