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МИД вызвал посла Сербии из-за "российского" Крыма на туристической ярмарке а Белграде

Посол Сербии признал этот досадный факт и подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. 

МИД вызвал посла Сербии из-за "российского" Крыма на туристической ярмарке а Белграде
Аца Йованович
Фото: kiev.mfa.gov.rs

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Сербии Ацу Йовановича из-за размещения на российском стенде Международного туристического ярмарка в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым.

Послу выразили глубокую обеспокоенность, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Внимание посла Сербии было обращено на недопустимость попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также ему передали требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", – добавили в министерстве. 

Отмечается, что посол Сербии признал этот досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии. 

Напомним, ранее чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек заявлял, что Чехия никогда не признает аннексию Крыма Россией. 

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