Новая эра
Новая эра
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
США обвинили РФ в масштабной кампании по дезинформации о коронавирусе
США обвинили РФ в масштабной кампании по дезинформации о коронавирусе
В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии
В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
Главаря украинской мафии в США приговорили к 16,5 года тюрьмы
Главаря украинской мафии в США приговорили к 16,5 года тюрьмы
В Италии за сутки от коронавируса умерли двое людей (обновлено)
В Италии за сутки от коронавируса умерли двое людей (обновлено)
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
ГлавнаяОбществоЖизнь

В оккупированной Ялте провели детский военный парад

Оккупанты отметили День защитника отечества.

В оккупированной Ялте провели детский военный парад
Фото: ua.krymr.com

В оккупированном Крыму в честь российского Дня защитника отечества провели детский военный парад, передает сайт "Крым.Реалии".

Колонны детей прошли маршем по набережной Ялты к главной сцене, где их "поздравили с праздником" и накормили кашей из полевой кухни. Дети также демонстрировали навыки рукопашного боя.

В шествии приняли участие ялтинские школьники, члены военно-патриотического движения "Юнармия", ученики кадетских классов и "Школы юных моряков".

Ранее, 17 февраля, в оккупированном Севастополе школьников учили стрелять из винтовки и метать гранаты.

Издание отмечает, что украинские правозащитники неоднократно обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддерживается президентом России. Членом "Юнармии" может стать школьник в возрасте от 11 до 18 лет. Юнармейское движение организовали в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году.

Напомним, в мае в оккупированном Севастополе провели "детский военный парад" с техникой и советской символикой. Местные "власти" заявили, что мероприятие "посвящено годовщине победы во Второй мировой войне".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также