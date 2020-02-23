В оккупированной Ялте провели детский военный парад

В оккупированном Крыму в честь российского Дня защитника отечества провели детский военный парад, передает сайт "Крым.Реалии".

Колонны детей прошли маршем по набережной Ялты к главной сцене, где их "поздравили с праздником" и накормили кашей из полевой кухни. Дети также демонстрировали навыки рукопашного боя.

В шествии приняли участие ялтинские школьники, члены военно-патриотического движения "Юнармия", ученики кадетских классов и "Школы юных моряков".

Ранее, 17 февраля, в оккупированном Севастополе школьников учили стрелять из винтовки и метать гранаты.

Издание отмечает, что украинские правозащитники неоднократно обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддерживается президентом России. Членом "Юнармии" может стать школьник в возрасте от 11 до 18 лет. Юнармейское движение организовали в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году.

Напомним, в мае в оккупированном Севастополе провели "детский военный парад" с техникой и советской символикой. Местные "власти" заявили, что мероприятие "посвящено годовщине победы во Второй мировой войне".