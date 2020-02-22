На Донбассе из-за подрыва на взрывном устройстве ранен военный

В субботу, 22 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве был ранен украинский военный.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь", - сообщили военные.

С начала дня произошло семь обстрелов, в том числе с применением минометов калибра 120 мм (Новомихайловка) и калибра 82 мм (Крымское, Новолуганское). Также стреляли возле Марьинки, Старогнатовки, Красногоровки.

Напомним, что ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения. В результате столкновения ДРГ противника понесла потери и отступила. Один боевик погиб.

21 февраля из-за обстрелов был ранен один военный.