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Участника столкновений в Новых Санжарах суд отправил под ночной домашний арест

Мужчина обвиняется в насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Участника столкновений в Новых Санжарах суд отправил под ночной домашний арест
Фото: unn.com.ua

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, который будучи в состоянии алкогольного опьянения пытался наехать автомобилем на нацгвардейцев и полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания в Facebook.

Судья отправил мужчину под ночной домашний арест до 20 апреля.

Сторона обвинения настаивала на аресте подозреваемого, однако адвокаты утверждали, что такая мера пресечения является безосновательной. Решение суда могут обжаловать в течение 5 дней.

Мужчина обвиняется по статье 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы

Как сообщалось, в ходе столкновений в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая пострадали девять полицейских и гражданский. 23 из 24 задержанных отпустили на следующий день. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков. 

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