Боевики устроили 13 обстрелов на Донбассе, один военный ранен

В пятницу, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Обстрелы зафиксировали вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; около Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - из 82-мм миномета - 21 мина.

В районе населенного пункта Новотроицкое обстрелы велись из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Песок - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

Также боевики стреляли два раза рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 20 мин и 10 мин из 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем; вблизи Травневого - из 82 мм миномета - две мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Новотошковское оккупанты вели огонь из миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета; рядом с Новолуганским - из 82-мм миномета - четыре мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В субботу, 22 февраля, российские оккупационные войска обстреляли наши позиции рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил три выстрела, в районе населенного пункта Новомихайловка - из 120-мм миномета выпустил пять мин. Потерь нет.

Ранее сообщалось, что в Луганской области противник совершил попытку прорыва через линию соприкосновения.