В доме экс-главы МИД Кожары застрелился человек, - СМИ

Смертельный выстрел был произведен из зарегистрированного на Кожару пистолета.

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.

Об этом информирует ZN.UA со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Инцидент произошел в 21:50 пятницы, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Согласно данным из открытых источников, Сергей Старицкий - основатель ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U." Деятельность обеих компаний прекращена.

Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.

Напомним, что Леонид Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.

На посту министра Кожара резко высказывался по поводу Майдана. 18 февраля, за несколько дней до падения режима Виктора Януковича, Кожара требовал от мира осуждения "противоправных действий радикальных сил". Перед этим он говорил, что репрессивные "законы 16 января" соответствуют европейской практике.

После увольнения Кожара на некоторое время исчез из публичного пространства.

В декабре 2018 года партия "Социалисты" выдвигала кандидатуру Кожары на выборах президента, но баллотироваться он не стал.

Как сообщалось накануне, в Мариуполе сотрудник ГФС застрелился на рабочем месте.