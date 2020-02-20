В Мариуполе застрелился сотрудник ГФС

Оперативный дежурный покончил с собой на рабочем месте.

20 февраля на рабочем месте покончил с собой сотрудник Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Личность сотрудника ГФС не разглашается.

"20 февраля стационарный оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области, покончил с собой, выстрелив из табельного оружия", - говорится в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" УК Украины.

Продолжается досудебное расследование. Проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия.

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