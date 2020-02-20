Около 17:20 20 февраля на улице Научной во Львове произошла стрельба.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, сейчас они устанавливают их личности и обстоятельства преступления, пишет ZAXID.NET.

Судя по видео, которое опубликовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, конфликт на ул. Научной начался со словесной перепалки между группой людей и человеком в красной куртке.

Неизвестные мужчины произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента в красной куртке, и он начал убегать. Его догнали, бросили в багажник черного Chervrolet Epica и скрылись с места.

В пресс-службе патрульной полиции Львовской области сообщили, что в 17:20 поступил вызов о стрельбе на пересечении улиц Симоненко-Научная.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: ZAXID.NET

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Патрульные были на месте через несколько минут. Увидев экипаж полиции, неизвестные пытались скрыться на BMW, однако правоохранители заблокировали их.

Второе авто Chevrolet патрульным удалось догнать только на улице Навроцкого. Задержав авто, полицейские обнаружили в багажнике похищенного человека.

На месте работают полицейские роты тактико-оперативного реагирования и батальона полиции особого назначения. Правоохранители пытаются установить личности задержанных.

Ранее сегодня в Одессе произошла стрельба рядом с остановкой общественного транспорта, есть пострадавший.