"Укрзализныця" начала служебное расследование в связи с травмой 60-летней пассажирки плацкартного вагона в поезде "Киев - Бердянск".

Об этом говорится в фейсбуке "Укрзализныци".

Инцидент произошел 13 февраля. Сама пострадавшая описывает случившееся так: "Парень говорит: я не буду ни чай пить, ничего. Полез на вторую полку, поезд еще стоял. Когда мы уже поехали, я покушала, постелилась. Все уже легли, ну и я думаю... Сняла сапоги и давай ставить под [полку]. Только наклонилась, ставлю сапоги, и тут эта полка раскладывается, и этот мальчик по этой же полке еще на меня сверху. И эта полка - мне по спине".

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и гематомы.

"Укрзализныця" отмечает, что женщина сможет страховую выплату на основании акта о несчастном случае и билета. При этом компания уверяет, что верхняя полка была в исправном состоянии и не могла сама упасть.

"Все полки вагона поезда были в исправном состоянии. Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации. По результатам визуального обследования никаких повреждений полки и кронштейна, на которых она держится, не выявлено", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

По мнению компании, происшествие связано с тем, что пассажир с верхней полки плохо установил ее.

"Есть предположение, что он приподнял полку, чтобы снять ремни, а потом не закрепил ее. Для выяснения причин проводится служебное расследование", - заявили в УЗ.