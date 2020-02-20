Во время атаки, которая произошла в Луганской области 18 февраля, вооруженные формирования России обстреляли городское кладбище города Попасная. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК), сообщили в Facebook штаба ООС.

"В результате обстрела 18 февраля вооруженными формирования России восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище", – добавили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил России к общепринятым нормам морали.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, около 5 утра 18 февраля и на протяжении следующих пяти часов оккупанты обстреливали несколько населенных пунктов в Луганской области. Они совершили 56 выстрелов из танка и выпустили более 200 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов. В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены.