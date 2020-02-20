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СБУ: в Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривен

Они открывали счета по поддельным документам. 

СБУ: в Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривен
Фото: korrespondent.net

Служба безопасности Украины уличила сотрудников киевского филиала одного из государственных банков на разворовывании почти 80 миллионов гривен.

Организаторами преступной схемы выведения средств является руководитель среднего звена и еще один сотрудник финансового учреждения, сообщили в пресс-службе СБУ

"Они открыли десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически пересылали на них деньги госбанка, обналичивали и присваивали", – добавили в Службе безопасности Украины.

Двоим работникам банка сообщили о подозрении в преступлениях по статьям 358 (подделка документов, печатей, штампов, бланков и их использование) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, в декабре 2019 в Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений "Ощадбанка" о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей с инвалидностью.

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