СБУ: в Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривен

Служба безопасности Украины уличила сотрудников киевского филиала одного из государственных банков на разворовывании почти 80 миллионов гривен.
Организаторами преступной схемы выведения средств является руководитель среднего звена и еще один сотрудник финансового учреждения, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Они открыли десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически пересылали на них деньги госбанка, обналичивали и присваивали", – добавили в Службе безопасности Украины.
Двоим работникам банка сообщили о подозрении в преступлениях по статьям 358 (подделка документов, печатей, штампов, бланков и их использование) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в декабре 2019 в Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений "Ощадбанка" о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей с инвалидностью.