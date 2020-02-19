Оба водителя получили травмы, они госпитализированы.

В среду, 19 февраля, в Киеве на проспекте Романа Шухевича столкнулись автомобили Volkswagen и Renault. От удара один из них перевернулся.

Об этом сообщила патрульная полиция в Telegram-канале.

ДТП произошло около 15:00. Оба водителя получили травмы, они госпитализированы.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Издание "Информатор" опубликовало видео момента столкновения. На нем видно, что Volkswagen резко начал перестраиваться, чтобы заехать на разворот. В этот момент он "поддел" Renault, от чего тот перевернулся.

Напомним, ранее в Киеве водитель Audi на светофоре столкнула между собой Uklon, Uber и Bolt.