В Києві відбудеться 8-ий Київський Безпековий Форум для молоді

У п’ятницю, 21 лютого 2020 року, в Києві розпочне роботу 8-й Київський Безпековий Форум для молоді на тему: «Старі виклики, нова динаміка: плани на нове десятиліття». Організовує захід Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» за підтримки Посольства Канади в Україні та Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Київський Безпековий Форум для молоді – платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, поліпшення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

Учасниками Форуму стануть понад 200 представників з усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини та Чехії.

Упродовж двох днів обговорюватимуть питання, пов’язані з глобальними викликами сучасності – соціальними, демографічними, екологічними.

Під час заходу відбудуться виступи:

- голови Представництва НАТО в Україні Александера Віннікова;

- Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи;

- Надзвичайного і Повноважного Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс;

- прем’єр-міністра України (2014-2016) та засновника Фонду «Відкрий Україну» Арсенія Яценюка;

- філософа та письменника Вахтанґа Кебуладзе;

- письменника та телеведучого Віталія Портнікова.

Початок Форуму – 11:00 21 лютого 2020 року.

Місце проведення – «Park Inn By Radisson Kyiv Troyitska» (вул. Велика Васильківська, 55, м. Київ).

Робоча мова Форуму – англійська.

Акредитація ЗМІ на подію обов’язкова за посиланням: https://forms.gle/Z22RRYkuTaGiBa1M7 до 18:00 20 лютого 2020 року.

Контактна особа – Антон Шкуро, заступник директора Фонду «Відкрий Україну», тел.: (067) 777 30 28, e-mail: sa@openukraine.org.