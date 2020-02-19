Зеленский поручил до конца года отремонтировать 220 опорных больниц

Все больницы, которые будут иметь контракты с Нацслужбой здоровья, получат средства на оказание медуслуг.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу до конца года обеспечить функционирование более 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"У нас очень много больниц по всей Украине, и мы нашли средства, которых не было в министерстве (Министерстве здравоохранения, - ред.), И 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. И это только начало, и люди это обязательно увидят", - подчеркнул Зеленский во время общения со СМИ в Борисполе Киевской области.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, в свою очередь, заверила, что все больницы, которые будут иметь контракты с Национальной службой здоровья, независимо от их статуса получат средства на оказание медуслуг.

"В целом речь о 72 млрд гривен, которые мы отдали на Национальную службу здоровья, чтобы оплачивать медицинские услуги", - отметила она.

Скалецкая подчеркнула, что создание опорных больниц не означает закрытия других медучреждений. По ее словам, это будут многопрофильные больницы, в которые быдут быстро доставлять больного для оказания экстренной помощи, и где имеются специалисты разных профилей, "чтобы максимально быстро оказать помощь и спасти жизнь".

Напомним, в конце прошлого года Зеленский подписал закон о выделении 200 млн гривен на достройку лечебно-диагностического комплекса национальной детской специализированной больницы "Охматдет".