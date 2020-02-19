В Киеве наступила метеорологическая весна

Метеорологической зимы в Киеве не было вообще.

Метеорологи объявили, что в Киеве 10 февраля началась метеорологическая весна. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория.

Отмечается, что во вторник, 18 февраля, в Киеве температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который установлен в 1950 году, был превышен на 0,9 градуса. Среднесуточная температура составила 5,9 градуса.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - подчеркнули в обсерватории.

Приход метеорологической весны фиксируется, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов.

Напомним, предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 17 февраля. Среднесуточная температура в этот день составляла + 4,8°С, что на 0,2°С выше предыдущего рекорда, установленного в прошлом году в этот день.