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В центре Киева СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами и балон с ртутью

Тайник был обустроен в арендованном гараже.

Сотрудники Службы безопасности Украины в центре Киева обнаружили тайник с боевыми гранатами и балоном ртути.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Пресс-центр СБУ сообщает, что тайник был обустроен в арендованном гараже на одной из центральных улиц столицы.

Кроме ртути и двух боевых гранат Ф-1, сотрудники СБУ также изъяли два электродетонатора.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других, причастных лиц.

Напомним, в конце января в Киеве задержали мужчину, который пытался продать 10 кг ртути.

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