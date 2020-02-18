Сотрудники Службы безопасности Украины в центре Киева обнаружили тайник с боевыми гранатами и балоном ртути.
Пресс-центр СБУ сообщает, что тайник был обустроен в арендованном гараже на одной из центральных улиц столицы.
Кроме ртути и двух боевых гранат Ф-1, сотрудники СБУ также изъяли два электродетонатора.
По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других, причастных лиц.
Напомним, в конце января в Киеве задержали мужчину, который пытался продать 10 кг ртути.