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ФСБ заявила о подготовке терактов в учебных учреждениях Крыма последователями "керченского стрелка"

Взрывчатку они изготовили сами при помощи инструкций в интернете. 

Фото: Скриншот

В оккупированном Крыму сотрудники российской ФСБ задержали двоих подростков по подозрению в подготовке взрывов в учебных заведениях. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные ЦОС ФСБ. 

"ФСБ в городе Керчь пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями Керчи 2003 и 2004 годов рождения, являющимися последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", – заявили силовики страны-оккупанта. 

Взрывчатку, по данным ФСБ, они изготовили сами при помощи инструкций в интернете. "Пробные" версии оружия они испытывали на домашних животных.

Известно, что в курсе их планов по подготовке взрывов был еще один подросток из Курганской области. 

Фото: Скриншот

Напомним, что в октябре 2018 года около полудня студент Владислав Росляков пришел в политехнический колледж Керчи с двумя рюкзаками и помповым ружьем. На входе сработала рамка металлоискателя, женщина-сторож успела нажать кнопку вызова охраны. Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв, после чего покончил с собой. 

В результате нападения погиб 21 человек, пострадали около 50. 

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