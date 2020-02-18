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В бою под Хутором Вильный погиб боец 72-й бригады Максим Хитайлов

Он с 2019 года служил в ВСУ по контракту. 

Максим Хитайлов
Фото: facebook.com/614140945380545
Максим Хитайлов
Во время атаки российских оккупационных сил неподалеку Хутора Вильный Луганской области был убит военный 72-й ОМБр Максим Хитайлов. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Во время отбития нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт неподалеку Хутора Вильный, к великому сожалению, 72-я бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого побратима, преданного защитника Украины солдата Максима Хитайлова", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в с. Виришальное Полтавской области в 1997 году. В апреле 2019 года он поступил на службу в ВСУ по контракту на должность гранатометчика мотопехотной роты.

"Искренне соболезнования маме Вите Григорьевне, брату Виталию, родным и друзьям воина, погибшего в бою за Украину. Солдат Максим Евгениевич Хитайлов навсегда останется в наших сердцах", – написали побратимы погибшего воина. 

Напомним, утром во вторник в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия.

В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов. Оккупанты более 50 раз стреляли из танков, а также выпустили более 200 мин из минометов. 

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.

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