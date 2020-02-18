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В среду в Киеве потеплеет до +8 градусов

Ночью в столице +1…+3.

В среду в Киеве потеплеет до +8 градусов

В среду, 19 февраля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

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