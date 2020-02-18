В Черкасской области назначили нового начальника Нацполиции

Начальником управления Нацполиции в Черкасской области стал Михаил Куратченко.

Национальная полиция назначила начальником управления Нацполиции в Черкасской области Михаила Куратченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Нового руководителя полиции представил личному составу глава Нацполиции Игорь Клименко. Он отметил, что решающим фактором в работе полиции является доверие граждан.

До этого с февраля 2016 года полицию Черкасской области возглавлял Валерий Лютый.

Михаил Куратченко родился 14 ноября 1979 года в Днепре. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году с должности следователя.

В период с 2005 по 2015 годы работал на различных должностях полиции Днепропетровской области. В последнее время занимал должность заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области - начальника следственного управления.