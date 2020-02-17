Полицейского, который сбил людей на переходе в Броварах, уволили со службы

Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Nissan сбил на пешеходном переходе двух человек в Броварах, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также его уволили из органов Нацполиции.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"За нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжелыми последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, сегодня, 17 февраля, по приказу начальника Главного управления полиции Киевщины Андрея Небытова, работник полка полиции особого назначения уволен из НПУ", - говорится в приказе.

Фото: kv.npu.gov.ua

Меру пресечения для нарушителя выберет суд. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Напомним, в городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, сбил двух человек на пешеходном переходе. В результате один пострадавший погиб, другой - в больнице.

В 2018 году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.